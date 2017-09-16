قائد الجيش: سلسلة التوقيفات بدأت...وعليكم مضاعفة الجهوزية

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اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون من قاعدة رياق الجوية انه "في فجر الجرود انتصرنا على الارهاب بشجاعة وكنا على قدر الثقة بشهادة الخبراء المحليين والاجانب والجيوش الصديقة.وتوجه الى العسكريين قائلا: "حققتم الهدفين الاساسيين من معركة فجر الجرود الاول تحرير الارض من الارهاب والثاني معرفة مصير العسكريين المخطوفين، وعليكم مضاعفة الجهوزية لمواجهة العدو الاسرائيلي الذي لم ينفك يهدد الامن اللبناني".وكشف "بدات سلسلة التوقيفات وسيتم القاء القبض على كل من تثبت علاقته بالاعتداء على الوطن ولن يبقى في البلد اي مكان لمثيري الشغب".واشار الى أنه "انتصرنا وانتصرت بنا الدولة في ظل التحديات الحالية وحربنا الاستباقية ضد الارهاب متواصلة وسنلاحق كل من تطاول على لبنان والجيش".