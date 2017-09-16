التحقيقات مع أفراد الخلية الارهابية مستمرة... لا داعي للقلق

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أكد مصدر عسكري أن التحقيقات الاولية مستمرة مع بعض موقوفي الخلية الارهابية التي تم توقيفها أخيرا ومنهم" ح ب" و "ر ق"اللذين اعترفا بارتباطهما بارهابيين في مخيم عين الحلوة وتخطيطهما للقيام باعمال امنية.ولفت الى ان هذه التوقيفات اتت لتدعيم الثقة بالامن الاستباقي التي دأبت مديرية الاستخبارات على انتهاجها منذ فترة طويلة وهي مدعاة لتطمين المواطنين وليس لترويعهم كما يعمد البعض من بث اخبار مضخمة ومفبركة .واكد ان متابعة تلك الخلايا وكسابقاتها ستستمر حتى القضاء عليها، وأن جميع الاجراءات اللازمة اتخذت لضمان امن الجميع ولا مدعاة ابدا للقلق.