أمن وقضاء
16 أيلول 2017 - 13:07
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كيف علق الجيش على الشائعات حول أعمال إرهابية محتملة؟

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كيف علق الجيش على الشائعات حول أعمال إرهابية محتملة؟
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:


"يتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي شائعاتٍ حول مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة، قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمّعات سكانية. 

يهمّ قيادة الجيش التأكيد أنّ الوضع الأمني مستقر، وتقوم مديرية المخابرات بشكلٍ مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، التي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية.
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تدعو هذه القيادة المواطنين إلى عدم الأخذ بشائعاتٍ كهذه، وتُطمئن إلى أنّ وحدات الجيش قد اتخذت كافة التدابير الأمنية الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد."
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