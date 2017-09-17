قهوجي عن التحقيق في حوادث عرسال: للدولة أسرارها

قهوجي التقى الحريري بعد ظهر اليوم...

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LBCI News Lebanon

التقى قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم.

وردا على سؤال حول التحقيق في حوادث عرسال، قال قهوجي: "للدولة اسرارها ولكنها تعلن بعد وقت طويل وفي حال ارادوا معرفتها فليذهبوا الى التحقيق".