توضيح من وزارة الصحة...هذا ما طلبه حاصباني بشأن ملف الطفلة مشلب

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أعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن إحدى وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده بأن وزارة الصحة العامة لم تحل ملف الطفلة صوفي مشلب الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ولم تدع على المستشفى حيث كانت تعالج الطفلة مشلب.يهم وزارة الصحة أن توضح:1- ان الملف ارسل من ديوان الوزارة الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت كاملا ومرفقا به التقرير الطبي موقّعا من الاطباء اعضاء اللجنة الطبية الاستشارية مع احالة من وزير الصحة غسان حاصباني.2- طلب وزير الصحة من النيابة العامة اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات لكي يبنى على الشيء مقتضاه.3- ان اقدام وزير الصحة على الطلب من النيابة العامة اجراء التحقيقات اللازمة يعتبر تحريكاً للحق العام.4- هذه الاحالة ليست بمثابة حكم أو ادعاء على مؤسسة او افراد بل طلب لتوضيح الحقائق عبر التحقيق لتحديد المسؤوليات، واذا كان لأصحاب العلاقة نية بمقاضاة أفراد أو مؤسسات فعليها التقدم بإدعاء شخصي امام القضاء المختص.