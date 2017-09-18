بعد انتشار الاشاعات لزعزعة الاستقرار...القاضي حمود يطلب من شعبة المعلومات التحرك

القاضي حمود كلف رئيس شعبة المعلومات بالتحري عن مروجي الشائعات

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LBCI News Lebanon

كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس شعبة المعلومات اجراء التحقيق والتحريات، توصلا لمعرفة الاشخاص الذين يروجون للاشاعات عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، ومخابرته بالنتيجة. الإعلان

من جهته، طلب وزير العدل سليم جريصاتي من القاضي حمود، في كتاب اليوم، "اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان".