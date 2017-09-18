بعد انتشار صورة حادث على انه في برج حمود...ما هي الحقيقة؟

تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث سير على انه في منطقة برج حمود .
ونفت مديرية قوى الامن الداخلي على حسابها الخاص عبر تويتر وقوع الحادث في لبنان.
إن صورة الحادث التي يتم تداولها من قبل بعض مواقع التواصل الإجتماعي على أنه وقع في لبنان غير صحيح إنما في بلد آخر خارج لبنان.#قوى_الأمن pic.twitter.com/BgX1UAJxmf
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 18, 2017
إن صورة الحادث التي يتم تداولها من قبل بعض مواقع التواصل الإجتماعي على أنه وقع في لبنان غير صحيح إنما في بلد آخر خارج لبنان.#قوى_الأمن pic.twitter.com/BgX1UAJxmf