أمن وقضاء
18 أيلول 2017 - 09:11
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بعد انتشار صورة حادث على انه في برج حمود...ما هي الحقيقة؟

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بعد انتشار صورة حادث على انه في برج حمود...ما هي الحقيقة؟

تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث سير على انه في منطقة برج حمود .

 

ونفت مديرية قوى الامن الداخلي على حسابها الخاص عبر تويتر وقوع الحادث في لبنان. 

 
 
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