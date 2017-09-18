لماذا ستطلب قوى الامن من بعض الاشخاص تبديل الـ Apple Id؟

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اعلنت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي أنه وبعد تلقي مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، عدد اً كبيراً من الشكاوى من قبل المواطنين، حول ورود رسائل عبر بريدهم الالكتروني من البريد التالي: getcon@gardener.com مفادها أنه تم سحب مبلغ 57 دولاراً من حسابهم الشخصي العائد للـــ apple id الخاص بهم، ولدى فتح البريد الالكتروني يجد المستخدم أنه يستطيع إلغاء هذه العملية من خلال النقر على رابط معين ( cancel)، وبعد عملية الضغط يقوم بتحويلهم الى صفحة مزيفة.وبناءً على إشارة القضاء المختص، قام المكتب المذكور بالكشف الفني على الخادم الخاص بهذه الجريمة، وتمكن من السيطرة على ملفات المقرصن التي استخدمت لنشر الفيروس وفتح الملفات المسرقة، وقد تبين وجود 800 حساب الكتروني تم خرق الـــ apple id وكلمات السر التي تمكن من خلالها المقرصن السيطرة على المعلومات الشخصية وملفات بطاقات الائتمان المصرفية الخاصة بهم.لذلك، وكون هذا العمل يهدد معلوماتهم الخاصة وحياتهم وأموالهم فإنه سيتم مراسلة جميع المستهدفين عبر البريد الالكتروني cybercrime@isf.gov.lb ويطلب منهم تبديل الـ apple id وكلمات السر والتواصل مع مصارفهم بغية إلغاء بطاقات الائتمان لموضوع الجرم المذكور أعلاه.