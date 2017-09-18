عملية دهم للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين...

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دهمت قوة من الجيش فجر اليوم، مزرعة مشبوهة في محلة كامد اللوز - البقاع الغربي، عائدة للمدعو رضوان علي حسن، حيث أوقفته وضبطت داخل المزرعة بندقيتين حربيتين ورمانة يدوية وكمية من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى عدد من بنادق الصيد، وكمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة، كما دهمت مزرعة أخرى في المحلة نفسها عائدة للمدعو خالد حسين الحاج من دون العثور عليه، وقد ضبطت في داخلها كمية من المناظير الخاصة بالبنادق الحربية وأعتدة عسكرية متنوعة.وفي الإطار نفسه، أوقفت قوة من الجيش في بلدة اللبوة، عددا من المواطنين المطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في أوقات سابقة، وهم: حسن مهدي العيتاوي، علي مهدي العيتاوي، مهدي حسين العيتاوي وعرفات عبدالله بلوط، كما ضبطت داخل منزل المدعو علي محمد العيتاوي بندقية حربية وكمية من الذخائر الخفيفة.وسلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم.