ستيني يتحرش بطفلة داخل محل سمانة...وهذا ما فعله أحد المواطنين

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامـن الداخلي أنه وعند الساعة 17.30 من تاريخ 15/09/2017 وداخل محل سمانة في بلدة الصرفند، أقدم المدعو م. ك. ( مواليد عام 1952، لبناني) على التحرش بطفلة دون الخمس سنوات من عمرها، فشاهده أحد المواطنين الذي اتصل بشعبة المعلومات في قوى الأمن وأبلغ عن الحادثة.وعلى الفور، توجهت دورية من الشعبة الى المحلة وتمكنت من توقيف الفاعل، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.وأحيل الموقوف بناءً على إشارة القضاء المختص الى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه.