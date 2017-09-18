مايا الى مثواها الاخير...بعدما قتلت على يد ابنها

غياب الوعي... يسرق طفولة ابن الاربع سنوات ويحوله الى قاتل

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LBCI News Lebanon

هو جو من الصمت والحزن والاسى الذي خيم على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، اثناء تشييع "مايا حمدان" الى مثواها الاخير بعدما قتلت على يد ابنها...عن طريق الخطأ.