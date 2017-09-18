أمن وقضاء
18 أيلول 2017 - 13:15
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في المنصورية...المشكلة لم تعد تقتصر على مد خطوط التوتر العالي

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ما زالت خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية مدار اخذ ورد...الاهالي يواصلون احتجاجهم وتحركاتهم على الارض رفضا لمد وصلة المنصورية، لان الموضوع يهدد صحتهم وحتى حياتهم.
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