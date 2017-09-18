في المنصورية...المشكلة لم تعد تقتصر على مد خطوط التوتر العالي

التحرك المسائي سبقه صرخة في الصباح

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LBCI News Lebanon

ما زالت خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية مدار اخذ ورد...الاهالي يواصلون احتجاجهم وتحركاتهم على الارض رفضا لمد وصلة المنصورية، لان الموضوع يهدد صحتهم وحتى حياتهم.