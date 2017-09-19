مطرانية بيروت المارونية عن خط التوتر العالي في المنصورية: لا نقبل باستعمال أرزاقنا

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تابعت مطرانية بيروت المارونية مجريات الأحداث الناجمة عن رفض أهالي منطقة المنصورية - عين سعاده لتمرير خطوط التوتر العالي فوق بيوتهم. وهي تشكر النائب ابراهيم كنعان ووزارة الطاقة التي وافقت على وقف أعمال تمرير هذه الخطوط ليتسنى لها الحوار مع الأهلين الخائفين على صحة أولادهم وعيالهم من جراء هذه الخطوط، وذلك وصولا الى الحل المنشود الذي يحفظ صحة الناس ويخدم المصلحة العامة.وإن كانت المطرانية قد أعلنت أنها لا تقبل لأحد أن يستعمل أرزاقها وأملاكها دون إذن منها، وهي أملاك لها في منطقة عين سعاده غير خاضعة لأي استملاك، فذلك لأنها لا تقبل أن تستعمل هذه الأملاك بما قد يعود بالضرر على المواطنين وهم في معظمهم من أبنائها.