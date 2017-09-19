مصادرة لحوم مهربة وأخرى فاسدة في طرابلس

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صادرت دورية من شرطة بلدية طرابلس وطبابة المسلخ البلدي، لحوما مهربة صالحة للأكل، غير مختومة من الطبيب البيطري، في مسلخ اتحاد بلديات الفيحاء البلدي في ملحمة في منطقة ابي سمراء. ثم تم تسطير محضر ضبط بالمخالفة، وسلمت اللحوم الى جمعية اغاثة الطفل اليتيم في ميتم الشعراني.كما تمت مصادرة لحوم عجل فاسدة غير صالحة للأكل من ملحمة في منطقة الرفاعية، سوق الخضار، وسطر محضر ضبط واتلاف اللحوم في المسلخ.إلى ذلك، عملت دورية شرطة البلدية على إزالة عوائق حديدية وسقالات وبسطات وبراميل باطون عن الطرق والارصفة العامة من منطقة الزاهرية ابتداء من شارع لطيفة وحتى مقبرة الغرباء، بالاضافة الى إزالة 4 بسطات خضار كبيرة على البولفار في التبانة في جوار جسر الملولة.