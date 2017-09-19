أمن وقضاء
19 أيلول 2017 - 07:28
Back

مصادرة لحوم مهربة وأخرى فاسدة في طرابلس

اضافة الى إزالة عوائق حديدية وسقالات وبسطات وبراميل باطون Lebanon, news ,lbci ,أخبار فساد, لحوم,طرابلس,اضافة الى إزالة عوائق حديدية وسقالات وبسطات وبراميل باطون
episodes
مصادرة لحوم مهربة وأخرى فاسدة في طرابلس
صادرت دورية من شرطة بلدية طرابلس وطبابة المسلخ البلدي، لحوما مهربة صالحة للأكل، غير مختومة من الطبيب البيطري، في مسلخ اتحاد بلديات الفيحاء البلدي في ملحمة في منطقة ابي سمراء. ثم تم تسطير محضر ضبط بالمخالفة، وسلمت اللحوم الى جمعية اغاثة الطفل اليتيم في ميتم الشعراني.

كما تمت مصادرة لحوم عجل فاسدة غير صالحة للأكل من ملحمة في منطقة الرفاعية، سوق الخضار، وسطر محضر ضبط واتلاف اللحوم في المسلخ.
الإعلان

إلى ذلك، عملت دورية شرطة البلدية على إزالة عوائق حديدية وسقالات وبسطات وبراميل باطون عن الطرق والارصفة العامة من منطقة الزاهرية ابتداء من شارع لطيفة وحتى مقبرة الغرباء، بالاضافة الى إزالة 4 بسطات خضار كبيرة على البولفار في التبانة في جوار جسر الملولة. 
إقرأ أيضاً