بالفيديو - مهمة نقل أموال تتحول الى عملية سلب...وهذا ما حدث بأقل من 24 ساعة

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه وفي الساعة 7:20 من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 15/9/2017، ومقابل صيدلية الورديّة في مدينة الشويفات، وخلال انتقال موظفَين إثنين من شركة تجارية على متن سيارة نوع تويوتا لون فضي في مهمة نقل أموال وشيكات مصرفية، اعترضت طريقهما دراجة آلية على متنها شخصَين مجهولَي الهوية، يعتمران خوذتين فشهر أحدهما مسدساً حربياً بوجه الموظفَين وسلباهما مبلغاً قدره 100 مليون ليرة لبنانية وعدداً من الشيكات المصرفية، ثم لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.وبتاريخ 16/09/2017 وفي أقل من 24 ساعة ، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من تحديد هوية أحد السالبَين وتوقيفه على متن دراجة آلية في محلة الليلكي، وهو:ع. ر. (مواليد عام 1984، لبناني)وضُبط بحوزته مبلغ وقدره 5,400،000 ل.ل. إضافةً إلى 26 شيكاً مصرفياً، كما ضُبط في منزله مبلغ وقدره 48،034،000 ل.ل.بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السلب المذكورة بالإشتراك مع ب.أ. (مواليد عام1993) وهو متوارٍ عن الأنظار.وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرمي محاولة قتل وسرقة، وهو من أصحاب السوابق بجرائم تجارة المخدرات والسرقة وإطلاق النار.وتم تسليم الأموال المضبوطة إلى الشركة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.