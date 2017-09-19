الى أهالي طرابلس... تجنبوا هذه الطرقات

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تشهد محلة البحصاص زحمة سير شبه يومية بسبب الأشغال والحفريات القائمة ضمن مشروع تطوير البنى التحتية في مدينة طرابلس، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها عناصر مفرزة سير طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي لتسهيل حركة المرور بحسب بيان صادر عن قوى الامن الداخلي.لذلك، وللتخفيف من الازدحام، تطلب مديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين تجنب سلوك بولفار بشارة الخوري باتجاه البحصاص وطريق ضهر العين - البحصاص، واعتماد طريق راس مسقا - ضهر العين من تحت جسر البالما والطرق الفرعية في منطقة الضم والفرز باتجاه مستديرة السلام.