رابطة العاملين في " الجامعة اللبنانية" تدعو للإضراب الشامل الإثنين

دعت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية جميع العاملين في الجامعة إلى الإضراب الشامل والإقفال التام في كلّ الفروع والوحدات الجامعية والإدارة المركزية، التزاماً وتكاملاً مع رابطة موظفي الإدارات العامة، وذلك يوم الإثنين.