أمن وقضاء
24 أيلول 2017 - 04:30
24/09/2017 04:30:57
رابطة العاملين في " الجامعة اللبنانية" تدعو للإضراب الشامل الإثنين
الالتزام باضراب رابطة موظفي الإدارات العامة
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LBCI News Lebanon
دعت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية جميع العاملين في الجامعة إلى الإضراب الشامل والإقفال التام في كلّ الفروع والوحدات الجامعية والإدارة المركزية، التزاماً وتكاملاً مع رابطة موظفي الإدارات العامة، وذلك يوم الإثنين.
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