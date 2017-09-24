اعتصام في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء

اعتصام في ساحة رياض الصلح

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LBCI News Lebanon

ينفذ التيار النقابي المستقل ورابطة موظفي الادارة وتجمع الاداريين المستقلين ورابطة متقاعدي الاساسي ورابطة متقاعدي الثانوي، منذ الساعة السادسة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة السلسلة ومصيرها في ضوء قرار المجلس الدستوري.

وطالب المعتصمون بتنفيذ السلسلة وصرف الرواتب أواخر هذا الشهر "كما أقرت بعد ان اصبحت قانونا نافذا ونشرت في الجريدة الرسمية أواخر آب الماضي".

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ولوحوا بخطوات تصعيدية "في حال تأجيل تطبيق السلسلة"، داعين هيئة التنسيق النقابية إلى التحرك بكل الوسائل "من أجل احقاق السلسلة، ونحملها مسؤولية أي تفريط بالحقوق سيحصل".