إضراب في الإدارات العامة والمدارس الرسمية

التزمت محافظة عكار وبعلبك الهرمل ومدينة صور وجزين وجونيه بالإضراب في معظم الادارات العامة، بناء لدعوة الاتحاد العمالي العام وموظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية لمطالبة السلطة بصرف الرواتب الجديدة كما أقرت في سلسلة الرتب والرواتب.

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وفتحت معظم الإدارات وحضر الموظفون الى مراكزهم لكن من دون أن يعملوا.

كما التزم بالإضراب كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه والضمان وأوجيرو والمالية، الى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة.

الى ذلك، التزم موظفو وزارة السياحة فحضروا الى مكاتبهم، وتوقفوا عن القيام في أي معاملات. وشارك موظفو وزارة العدل بالاضراب ايضا.

والتزم كل من قضاء الكورة وعاليه بالاضراب العام والشامل في المهنيات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة (بإستثناء بعض المدارس الخاصة)، وفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.