هذه هي التوقيفات الأسبوعية للأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية قامت في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/09/2017 لغاية 21/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

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- ستة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

- شخص واحد بجرم الدخول بطريقة غير شرعية .

- شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص بطرق غير شرعية .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .