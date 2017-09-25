أمن وقضاء
25 أيلول 2017 - 02:13
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هذه هي التوقيفات الأسبوعية للأمن العام

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هذه هي التوقيفات الأسبوعية للأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام  ان الاجهزة المعنية قامت في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/09/2017 لغاية 21/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

 
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-  ستة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

- شخص واحد بجرم  الدخول  بطريقة غير شرعية .

-  شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص بطرق غير شرعية .

 

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص . 

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