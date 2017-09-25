هذه هي التوقيفات الأسبوعية للأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية قامت في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/09/2017 لغاية 21/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
- ستة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
- شخص واحد بجرم الدخول بطريقة غير شرعية .
- شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص بطرق غير شرعية .
وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .