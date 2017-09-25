اضراب مفتوح في كل الادارات العامة ابتداء من يوم غد

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، الاضراب المفتوح في كل الادارات العامة ابتداء من يوم غد الثلثاء، لحين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على أساس القانون رقم 46/2017

.

وجاء في البيان: "إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إذ تثني على التزام الموظفين في الوحدات والمناطق كافة بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه بتاريخ 25/9/2017، وتحليهم بالروحية والمناقبية العالية في تحركهم الرامي لصون حقوقهم فإنها، تدعوهم من كل المناطق الى الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت يوم غد الثلثاء، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا لمواكبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء"

الإعلان

ودعا البيان "جميع الهيئات والروابط والاتحادات النقابية الى المشاركة في الاعتصام صونا للحقوق المشتركة".