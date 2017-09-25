أمن وقضاء
25 أيلول 2017 - 06:03
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اضراب في مؤسسة كهرباء لبنان

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اضراب في مؤسسة كهرباء لبنان
اكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان على الاستمرار بالاضراب يوم غد الثلاثاء في ٢٠١٧/٩/٢٦ وعدم الحضور الى مراكز المؤسسة انسجاماً مع قرار الاتحاد العمالي العام في الاستمرار بالاضراب. 
 
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