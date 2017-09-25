أمن وقضاء
25 أيلول 2017 - 06:03
25/09/2017 06:03:31
اضراب في مؤسسة كهرباء لبنان
انسجاماً مع قرار الاتحاد العمالي العام في الاستمرار بالاضراب
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LBCI News Lebanon
اكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان على الاستمرار بالاضراب يوم غد الثلاثاء في ٢٠١٧/٩/٢٦ وعدم الحضور الى مراكز المؤسسة انسجاماً مع قرار الاتحاد العمالي العام في الاستمرار بالاضراب.
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