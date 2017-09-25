اضراب في مؤسسة كهرباء لبنان

اكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان على الاستمرار بالاضراب يوم غد الثلاثاء في ٢٠١٧/٩/٢٦ وعدم الحضور الى مراكز المؤسسة انسجاماً مع قرار الاتحاد العمالي العام في الاستمرار بالاضراب.