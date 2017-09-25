جريمة مروّعة في بسكنتا... طعنتها وأحرقتها وهربت

جريمة مروعة في بسكنتا...

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LBCI News Lebanon

هزّت جريمة قتل مروعة منطقة بسكنتا ليل أمس، بعد العثور على امراة جثة في منزلها.

وفي التفاصيل، أقدمت امرأة من الجنسية الاثيوبية، على طعن السيدة نهاد نصري حنا، ما ادى الى وفاتها، ومن ثم أحرقتها بالمازوت وأشعلت المنزل وهربت.