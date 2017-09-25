أمن وقضاء
25 أيلول 2017 - 11:11
Back

جريمة مروّعة في بسكنتا... طعنتها وأحرقتها وهربت

جريمة مروعة في بسكنتا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار جريمة, بسكنتا,لبنان,جريمة مروعة في بسكنتا...
episodes
هزّت جريمة قتل مروعة منطقة بسكنتا ليل أمس، بعد العثور على امراة جثة في منزلها.
 
وفي التفاصيل، أقدمت امرأة من الجنسية الاثيوبية، على طعن السيدة نهاد نصري حنا، ما ادى الى وفاتها، ومن ثم أحرقتها بالمازوت وأشعلت المنزل وهربت.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً