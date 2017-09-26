في قبضة شعبة المعلومات...بعد سرقتهما بلديات في جبل لبنان والشمال

وقعت خلال شهري آب وأيلول من العام الحالي، عدّة عمليات سرقه بواسطة الكسر والخلع، طالت عدداً من مراكز البلديات في قرى ضمن محافظتي جبل لبنان والشمال، ومنها: المنصف، فتقا، مار شعيا، الكواشرة، كفرعبيدا، درعون، كفرحبو.

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ونتيجة المتابعة والاستقصاءات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية أعضاء العصابة، وتوقيفهما بتاريخ 23 أيلول، في محلتي الحارة البرانية – طرابلس والكورة، وهما اللبناني م. ب. (مواليد 1963) وس. ف. (مواليد1972، لبناني)

وبالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة الأموال من داخل مباني البلديات المذكورة، وبتفتيش منزليهما، ضبط مبلغ 4.000 دولار أميركي، إضافةً إلى سيارة مرسيدس بقيمة 10.000 دولار أميركي، واعترف الموقوف الثاني بشرائها بواسطة الأموال المسروقة ، كما ضُبطَ بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وتبيّن أنهما من أصحاب السوابق في جرائم السرقة.

وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته.