أمن وقضاء
27 أيلول 2017 - 00:34
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بالصور - قتيل نتيجة حادث صدم في جبيل

حادث بمحاذاة الاوتوستراد... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع المدني, حادث صدم,جبيل,حادث بمحاذاة الاوتوستراد...
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بالصور - قتيل نتيجة حادث صدم في جبيل
وقع حادث صدم صباح اليوم بمحاذاة الاوتوستراد في جبيل أدى الى مقتل شخص، وعمل عناصر من الدفاع المدني على نقله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

وقد تم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
 
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