أمن وقضاء
27 أيلول 2017 - 00:34
27/09/2017 00:34:51
بالصور - قتيل نتيجة حادث صدم في جبيل
حادث بمحاذاة الاوتوستراد...
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LBCI News Lebanon
وقع حادث صدم صباح اليوم بمحاذاة الاوتوستراد في جبيل أدى الى مقتل شخص، وعمل عناصر من الدفاع المدني على نقله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.
وقد تم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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