أمن وقضاء
27 أيلول 2017 - 02:16
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مشتبه بإنتمائه لتنظيمات ارهابية...في قبضة قوى الامن

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مشتبه بإنتمائه لتنظيمات ارهابية...في قبضة قوى الامن
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه ونتيجة للتحريات المكثّفة والرصد، أوقفت دورية من فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو:

-ع. ع. (مواليد عام 1991، سوري)
للاشتباه به بالانتماء الى تنظيمات ارهابية والقيام باعمال ارهابية في بلدة عرسال وجرودها في خلال العام 2014.
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كما تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين دون لوحات في ضواحي البلدة المذكورة، الاولى نوع "هوندا CRV" والثانية نوع " تويوتا rav4".
اودع الموقوف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، والسياراتان مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية ، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.
 
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