مشتبه بإنتمائه لتنظيمات ارهابية...في قبضة قوى الامن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه ونتيجة للتحريات المكثّفة والرصد، أوقفت دورية من فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو:-ع. ع. (مواليد عام 1991، سوري)للاشتباه به بالانتماء الى تنظيمات ارهابية والقيام باعمال ارهابية في بلدة عرسال وجرودها في خلال العام 2014.كما تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين دون لوحات في ضواحي البلدة المذكورة، الاولى نوع "هوندا CRV" والثانية نوع " تويوتا rav4".اودع الموقوف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، والسياراتان مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية ، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.