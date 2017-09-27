أمن وقضاء
27 أيلول 2017 - 05:07
27/09/2017 05:07:28
توقيف مطلوبين في الشمال
عملية لمكتب مكافحة الارهاب والجرائم المهمة في الشمال
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LBCI News Lebanon
أوقف مكتب مكافحة الارهاب والجرائم المهمة في الشمال كلا من م.ج. في منطقة العبدة، وهو مطلوب ببلاغ بحث وتحر بجرم اغتصاب، وب.ن. في منطقة العيرونية. وهو مطلوب بجرم محاولة قتل. وأودعا القضاء المختص.
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