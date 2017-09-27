أمن وقضاء
27 أيلول 2017 - 05:07
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توقيف مطلوبين في الشمال

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توقيف مطلوبين في الشمال
 أوقف مكتب مكافحة الارهاب والجرائم المهمة في الشمال كلا من م.ج. في منطقة العبدة، وهو مطلوب ببلاغ بحث وتحر بجرم اغتصاب، وب.ن. في منطقة العيرونية. وهو مطلوب بجرم محاولة قتل. وأودعا القضاء المختص. 
 
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