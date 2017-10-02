الخارجية تعلن عن آلية تسجيل غير المقيمين في لبنان للمشاركة في الانتخابات المقبلة

آلية تسجيل غير المقيمين على الاراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه استناداً الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية المباشرة بالتسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة،تم إنشاء واطلاق موقع الكتروني خاص وتطبيق على الهواتف الذكية لخدمة جميع المغتربين اللبنانيين، وقد اصبح في متناول الجميع ابتداءً من 1\10\2017.

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أما آلية التسجيل فتكون من خلال اعتماد احدى الوسائل التالية:

الدخول مباشرةّ الى الموقع المخصص للتسجيل: https://diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول الى موقع الوزارة: www.mfa.gov.lb، ومنه الى الصفحة المخصصة للتسجيل حسب نموذج وزارة الداخلية والبلديات.

الدخول من خلال التطبيق على الهواتف الذكية: MOFAONLINE والحضور شخصياً الى البعثة وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل.

وبعد ان يتمّ تسجيل المعلومات الأساسية، تُرسل الى طالب التسجيل رسالة الكترونية لتفعيل الحساب الخاص به منعاً للتزوير.

ثمّ يتمّ تعبئة الاستمارة بحسب النموذج المعتمد من قبل وزارة الداخلية والبلديات، على ان تُرسل الى أقرب بعثة لبنانية معتمدة ضمن عنوان السكن التابع اليه، للمراجعة والتدقيق.

وفورالتأكد من صحّة المستندات المرفقة من قبل البعثة، يتمّ ارسالها الكترونياً الى وزارة الخارجية والمغتربين وبعدها الى وزارة الداخلية والبلديات.

ويُبلّغ صاحب العلاقة بالردّ الوارد من وزارة الداخلية عبر وزارة الخارجية والمغتربين على بريده الالكتروني المسجل سابقا في الاستمارة.

إن هذه الآلية تعتمد للمرة الاولى في لبنان وهي سريعة وسهلة، ويستطيع أي لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية يرغب في المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، ان يطبَق التعليمات الواردة اعلاه.