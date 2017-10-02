العماد عون يلتقي الملك عبدالله الثاني

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بناءً على دعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الأردنية الفريق الأول الركن محمود عبد الحليم فريحات، توجّه قائد الجيش العماد جوزف عون يوم أمس على رأس وفد مرافق، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث باشر زيارته بلقاء الفريق الأول الركن فريحات، وعدد من أركان القوات المسلحة الأردنية، تخلله بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصاً في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية.وقد شكر العماد عون للفريق الأول الركن فريحات المساعدات التي قدمتها القوات المسلّحة الأردنية للجيش اللبناني خلال السنوات الفائتة، ووجّه إليه دعوة رسمية الى زيارة لبنان.من جهته، نوّه الفريق الأول الركن فريحات بدور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب خصوصاً في عملية فجر الجرود، مؤكداً مواصلة التعاون الأخوي لتعزيز قدرات الجيشين على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.بعد ذلك، زار العماد عون، مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، حيث اطلع على سير العمل في مشاغل الآليات الثقيلة، ثم زار مركز الملك عبدالله الثاني للتدريب على العمليات الخاصة، واطلع على سير التدريب في المركز والدورات والمناهج المعتمدة.وقد توّج قائد الجيش زيارته بلقاء الملك عبدالله بن الحسين بعد ظهر اليوم في القصر الملكي في عمان، حيث جرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وهنأ الملك قائد الجيش على الانجاز الكبير الذي حققه الجيش اللبناني ضدّ الإرهاب في عملية فجر الجرود، معرباً عن دعمه المطلق له على مختلف الصعد.