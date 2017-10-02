أمن وقضاء
02 تشرين الأول 2017 - 10:49
02/10/2017 10:49:00
بعدما تسلل إلى شقتها للإعتداء عليها في ضهر صربا... وقع في قبضة القوى الأمنية
ماذا جرى في ضهر صربا اليوم؟
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LBCI News Lebanon
أوقفت شعبة المعلومات السوري بلال ع.ا.ا في غزير والذي حاول الاعتداء على الشابة ا.م.س في منطقة ضهر صربا اليوم.
وكانت الشعبة قد تمكنت من القبض على زوجته ن.ا ( مواليد 1988) بعد قدومها من منطقة عكار لتفقد زوجها.
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