أمن وقضاء
02 تشرين الأول 2017 - 10:49
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بعدما تسلل إلى شقتها للإعتداء عليها في ضهر صربا... وقع في قبضة القوى الأمنية

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بعدما تسلل إلى شقتها للإعتداء عليها في ضهر صربا... وقع في قبضة القوى الأمنية
 أوقفت شعبة المعلومات السوري بلال ع.ا.ا في غزير والذي حاول الاعتداء على الشابة ا.م.س في منطقة ضهر صربا اليوم.
 
وكانت الشعبة قد تمكنت من القبض على زوجته ن.ا ( مواليد 1988) بعد قدومها من منطقة عكار لتفقد زوجها.
 
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