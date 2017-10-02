سوزان حبيش خارج مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية... و"تويتر" يقول كلمته

ماذا جرى مع المقدم سوزان حبيش؟

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LBCI News Lebanon

استُبعدت المقدم سوزان الحاج حبيش من منصبها كمديرة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بقرار صدر عن المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وقد تضمن القرار ايضاً تعيين الرائد ألبير خوري خلفاً لحبيش, كما ونُقلت حبيش الى ديوان المدير العام لقوى الامن الداخلي حيث تم وضعها تحت التصرف.

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وفي معلومات للـLBCI، فقد خضعت حبيش للتحقيق منذ شهرين حول نشرها لإرشادات لمواطنين على حسابها الخاص بدل وضعها على حساب قوى الامن على المواقع الالكترونية من دون الرجوع الى المديرية وقد عوقبت بسبب ذلك الا انها واصلت القيام بالامر ونشرت آراء سياسية.

و​عادت حبيش والغت حسابها على تويتر.

وفي سياق متصل، أصبح هاشتاغ "اللايك_بالخطأ_مش_جريمة" من الاكثر تداولاً على تويتر، حيث عبّر من خلاله البعض عن تضامنه مع حبيش.​