بالفيديو - توتر واشكالات وسقوط قتيلين... ماذا حصل في صيدا؟

انتشر على الاثر الجيش اللبناني والقوى الامنية في المدينة

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LBCI News Lebanon





وفي التفاصيل ان اشكالا وقع بين شبان من ال شحادة ووليد الصديق الذي يملك مكتبا لتوزيع اشتراكات مولدات الكهرباء في حي البراد، تطور بعد إشكالات سابقة ادى الى قيام عدد من الشبان من ال شحادة الى اطلاق النار على مكتب الصديق، ما أدى الى سقوط القتيلين والجريحين.

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وعلى الاثر قام عشرات الشبان الغاضبين بإحراق وتكسير عدد من المحال والمقاهي التابعة لآل شحادة في صيدا على خلفية اشكال حي البراد، حيث تم احراق مقهى "صح صح"، بالقرب من السبينيس في صيدا ومولدات الكهرباء عند البوابة الفوقا.



وقامت مجموعة من الشبان باغلاق طريق رياض الصلح البوابة الفوقا.



كما عزز الجيش اللبناني تدابيره الامنية، وقام بتسيير دوريات وحواجز متنقلة في شوارع المدينة بحثا عن مطلقي النار. سقط قتيلان في حي البراد في صيدا هما سراج عبد العزيز وإبراهيم الجنزوري، اضافة الى جريحين هما محمد الرفاعي وحسن طلب، نقلا الى مستشفى حمود للمعالجة.وفي التفاصيل ان اشكالا وقع بين شبان من ال شحادة ووليد الصديق الذي يملك مكتبا لتوزيع اشتراكات مولدات الكهرباء في حي البراد، تطور بعد إشكالات سابقة ادى الى قيام عدد من الشبان من ال شحادة الى اطلاق النار على مكتب الصديق، ما أدى الى سقوط القتيلين والجريحين.وعلى الاثر قام عشرات الشبان الغاضبين بإحراق وتكسير عدد من المحال والمقاهي التابعة لآل شحادة في صيدا على خلفية اشكال حي البراد، حيث تم احراق مقهى "صح صح"، بالقرب من السبينيس في صيدا ومولدات الكهرباء عند البوابة الفوقا.وقامت مجموعة من الشبان باغلاق طريق رياض الصلح البوابة الفوقا.كما عزز الجيش اللبناني تدابيره الامنية، وقام بتسيير دوريات وحواجز متنقلة في شوارع المدينة بحثا عن مطلقي النار.

وقد تمكنت استخبارات الجيش في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء من توقيف صالح شحادة بعملية دهم لاحد المقاهي في الغازية لاتهامه بالتورط في اشكال صيدا.



وفي سياق متصل، أكد الشيخ ماهر حمود للـLBCI أن لا أبعاد سياسية لاشكال صيدا، لافتا الى أن ما حصل هو اعتداء واطلاق نار قام به شبان مقربون من صالح شحادة على آخرين لا علاقة لهم بالمولدات وحصل على الاثر ردات فعل.​