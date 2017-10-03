القبض على متسببي الاشكال المسلح في صيدا

هدوء في صيدا وانتشار واسع للجيش...

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LBCI News Lebanon



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وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة. أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن "مديرية الاستخبارات أوقفت مطلق النار الفلسطيني عمر أحمد شحادة، والمواطن عبد الحسين صالح والفلسطينيين: مصطفى شحادة وشقيقه أحمد، محمود أبو راشد، ابراهيم الفران، أياد وهبة، وتم ضبط عدد من الأجهزة الخلوية، وكاميرا، بالإضافة إلى ذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة، نتيجة الإشكال الذي حصل ليل أمس في مدينة صيدا، والذي أدى إلى مقتل شخصين وجرح آخرين.وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

اجتماع طار​ئ لمجلس الأمن الفرعي في سراي صيدا

في وقت، عقد مجلس الامن الفرعي لمحافظة لبنان الجنوبي اجتماعا طارئا في سراي صيدا الحكومي.وبحث في موضوع السلاح المتفلت على ضوء الاشكال الذي وقع ليلا في مدينة صيدا.

إلى ذلك، اعتبرت النائب بهية الحريري أن ما حصل في صيدا ليل الاثنين اعتداء سافر وخطير على امن المدينة من قبل حفنة من "المافيات" المسلحة التي باتت تستبيح احياء صيدا وتوتر لياليها ونهاراتها وتهدد استقرارها وتتحدى ارادة اهلها بالحياة والعيش بأمان وطمأنينة.

ورفضت الحريري أخذ المدينة رهينة في أمنها واستقرارها لأي سلاح متفلت من هنا أو نفوذ متفلت من هناك، وشددت على ان صيدا لن تقبل بعد اليوم باستمرار هذه الظاهرة.