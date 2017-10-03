بالصورة - هذا ما ضبط بحوزته في ساحل علما...

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان أن "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة ساحل علما.ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من هذا المكتب من توقيف المشتبه به على متن آلية نوع "كيا بيكانتو" وذلك في المحلة المذكورة، ويدعى:ش.ف (مواليد عام 1985، لبناني).وبتفتيش الآلية ضبط بداخلها كمية من المخدرات، وبمداهمة الشقة السكنية المعدة لتخزين المخدرات، ضبط بداخلها كمية اخرى منها. وقد بلغ الوزن الاجمالي للكمية المضبوطة /778/غ من مادة الكوكايين و/10565/غ قائم من مادة حشيشة الكيف.أودع الموقوف مع المضبوطات والآلية المكتب المذكور، لاجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص".