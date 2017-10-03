أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2017 - 02:19
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بالفيديو- حركة السير باتجاه بيروت الى تحسن تدريجي...

كيف تبدو حركة السير؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مرفأ, بيروت, نهر الكلب, اوتوستراد,سير,كيف تبدو حركة السير؟
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تتحسّن حركة السير تدريجيا على المسلك الغربي لاوتوستراد الصفرا باتجاه بيروت بعدما كان قد شهد الاوتوستراد صباحا حركة سير كثيفة باتجاه نهر الموت وصولاً الى الكرنتينا بسبب تأخير ادخال الشاحنات الى المرفأ.
 
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