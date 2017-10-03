أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2017 - 02:19
03/10/2017 02:19:14
بالفيديو- حركة السير باتجاه بيروت الى تحسن تدريجي...
كيف تبدو حركة السير؟
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LBCI News Lebanon
تتحسّن حركة السير تدريجيا على المسلك الغربي لاوتوستراد الصفرا باتجاه بيروت بعدما كان قد شهد الاوتوستراد صباحا حركة سير كثيفة باتجاه نهر الموت وصولاً الى الكرنتينا بسبب تأخير ادخال الشاحنات الى المرفأ.
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