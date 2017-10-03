جديد قضية قتل جورج الريف... تدابير بحق محامي يتيم؟

ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم

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LBCI News Lebanon

تم ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم بقضية قتل جورج الريف الى 10 الحالي.

وقررت المحكمة توجيه كتاب الى نقابة المحامين لاتخاذ اجراءات تأديبية في حق المحامي انطوان طوبيا، اي محامي الدفاع عن يتيم، لتغيبه للمرة الخامسة عن الجلسة المخصصة لمرافعته.