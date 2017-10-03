أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2017 - 07:20
03/10/2017 07:20:26
جديد قضية قتل جورج الريف... تدابير بحق محامي يتيم؟
ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار طارق يتيم,جورج الريف,ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم
LBCI News Lebanon
تم ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم بقضية قتل جورج الريف الى 10 الحالي.
وقررت المحكمة توجيه كتاب الى نقابة المحامين لاتخاذ اجراءات تأديبية في حق المحامي انطوان طوبيا، اي محامي الدفاع عن يتيم، لتغيبه للمرة الخامسة عن الجلسة المخصصة لمرافعته.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
جورج الريف
طارق يتيم
إقرأ أيضاً