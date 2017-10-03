أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2017 - 07:20
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جديد قضية قتل جورج الريف... تدابير بحق محامي يتيم؟

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جديد قضية قتل جورج الريف... تدابير بحق محامي يتيم؟
تم ارجاء جلسة محاكمة طارق يتيم بقضية قتل جورج الريف الى 10 الحالي.
 وقررت المحكمة توجيه كتاب الى نقابة المحامين لاتخاذ اجراءات تأديبية في حق المحامي انطوان طوبيا، اي محامي الدفاع عن يتيم، لتغيبه للمرة الخامسة عن الجلسة المخصصة لمرافعته. 
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