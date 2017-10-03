أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2017 - 08:50
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هزة أرضية خفيفة في بعلبك

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هزة أرضية خفيفة في بعلبك
 أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، أن "هزة ارضية ضربت بعلبك عند الثالثة وست دقائق من بعد ظهر اليوم، بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر"."

 وقد حدد موقعها في منطقة بعلبك، وشعر بها بعض المواطنين. 
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