أمن وقضاء 03 تشرين الأول 2017 - 08:50 03/10/2017 08:50:20 هزة أرضية خفيفة في بعلبك

في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم

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LBCI News Lebanon

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، أن "هزة ارضية ضربت بعلبك عند الثالثة وست دقائق من بعد ظهر اليوم، بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر"."



وقد حدد موقعها في منطقة بعلبك، وشعر بها بعض المواطنين. الإعلان