أمن وقضاء
03 تشرين الأول 2017 - 15:35
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هذا هو مصير الرجل الذي قام بصدم العسكريين الإثنين بسيارته...

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هذا هو مصير الرجل الذي قام بصدم العسكريين الإثنين بسيارته...
 أوقفت دورية من استخبارات الجيش عند مفترق بلدة ببنين - عكار السوري "احمد. غ.ي" وهو يقود سيارة هوندا اكورد للاشتباه بصدمه العسكريين الإثنين عصر اليوم على الطريق العام في بلدة برج العرب، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.
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