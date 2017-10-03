أمن وقضاء 03 تشرين الأول 2017 - 15:35 03/10/2017 15:35:00 هذا هو مصير الرجل الذي قام بصدم العسكريين الإثنين بسيارته...

من هو الموقوف؟

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من استخبارات الجيش عند مفترق بلدة ببنين - عكار السوري "احمد. غ.ي" وهو يقود سيارة هوندا اكورد للاشتباه بصدمه العسكريين الإثنين عصر اليوم على الطريق العام في بلدة برج العرب، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية. الإعلان