بالأسماء - مجلس القضاء الأعلى ينجز التشكيلات القضائية

نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس القضاء الأعلى,لبنان,نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى...

LBCI News Lebanon

أنجز مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، وسيرفعها غدا إلى وزير العدل.



واليكم بعض التشكيلات التي عُرفت حتى الآن:



- سهيل عبود الرئيس الأول في بيروت

- سمرندا نصار قاضي التحقيق الأول في الشمال

- صقر صقر رئيس محكمة التمييز العسكرية للجنح

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعطى الضوء الاخضر للمجلس إثر اتصالات مكثفة أجراها الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والتي تركزت في شكل خاص على تذليل عقدتي القاضي بيتر جرمانوس الذي سيشغل منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والقاضية غادة عون التي ستشغل منصب مدعي عام جبل لبنان.​