الجيش يذكر المواطنين...بهذا القرار

ما هو القرار؟

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LBCI News Lebanon

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن "القيادة تذكر جميع المواطنين بوجوب التقيد بقرارات منع الصيد، وعدم التجول بالأسلحة على أنواعها، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص".