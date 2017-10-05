أمن وقضاء
05 تشرين الأول 2017 - 03:08
05/10/2017 03:08:48
بالفيديو- اطلاق النار على شرطة اتحاد الضاحية أمام المارة
هذا ما حصل نتيجة قمع مخالفة التعديات...
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LBCI News Lebanon
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصاً يطلق النار على دورية لشرطة اتحاد الضاحية الجنوبية أثناء قمع مخالفة التعديات وإزالة إكسبرس على طريق المطار.
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