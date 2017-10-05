بالفيديو- اطلاق النار على شرطة اتحاد الضاحية أمام المارة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصاً يطلق النار على دورية لشرطة اتحاد الضاحية الجنوبية أثناء قمع مخالفة التعديات وإزالة إكسبرس على طريق المطار.