توقيف مسؤول في داعش في عرسال...

عملية دهم لاستخبارات الجيش ...

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LBCI News Lebanon

أوقفت قوة من استخبارات الجيش في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين وكان قد شارك الى جانب المجموعات الارهابية في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني عام 2014.