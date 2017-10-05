أمن وقضاء
05 تشرين الأول 2017 - 03:45
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توقيف مسؤول في داعش في عرسال...

عملية دهم لاستخبارات الجيش ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش, عرسال, استخبارات,الجيش,عملية دهم لاستخبارات الجيش ...
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توقيف مسؤول في داعش في عرسال...
أوقفت قوة من استخبارات الجيش في عرسال المسؤول في داعش محمد توفيق الحجيري الذي شارك بخطف وقتل عسكريين ومدنيين وكان قد شارك الى جانب المجموعات الارهابية في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني عام 2014.
 
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