تعميم صورة موقوفين بجرم نشل...هل وقعتم ضحيتهما؟

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات نشل طالت عدداً من المواطنين في محافظة جبل لبنان، قام بها شخصان مجهولا الهوية على متن دراجة آلية.وبتاريخ 4/10/2017 وفي محلة الكفاءات، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي من توقيف كل من ن. ش. (مواليد عام 1980، لبناني) و م. م. (مواليد عام 1978، لبناني) وهما على متن دراجة آلية مخالفة، تم ضبطها.وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعدة عمليات نشل ضمن المحافظة المذكورة.وقد تبين ان الاول مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، والثاني مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات توقيف بجرائم: نشل، سلب وتعاطي مخدرات.لذلك، وبناء لاشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما, وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا اليهما الحضور إلى مركز مفرزة إستقصاء جبل لبنان الكائن في محلة فرن الشباك ثكنة الشهيد الرائد بيار غاوي، أو الإتصال على احد الأرقام التالية : 292923/01، 292898/01 292921/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.