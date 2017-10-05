أمن وقضاء
05 تشرين الأول 2017 - 13:46
05/10/2017 13:46:56
جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين
جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين
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LBCI News Lebanon
اصطدمت حافلة للجيش اللبناني بعمود على طريق عام أنان - جزين، مما أدى إلى جرح عدد من العسكريين، وقد توزعوا على مستشفيي صيدا وجزين.
وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الوطنية.
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