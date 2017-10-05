أمن وقضاء
05 تشرين الأول 2017 - 13:46
Back

جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين

جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين Lebanon, news ,lbci ,أخبار جزين,الجيش اللبناني,جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين
episodes
جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين
اصطدمت حافلة للجيش اللبناني بعمود على طريق عام أنان - جزين، مما أدى إلى جرح عدد من العسكريين، وقد توزعوا على مستشفيي صيدا وجزين. 
 
وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الوطنية.
الإعلان
إقرأ أيضاً