جرحى إثر اصطدام حافلة للجيش بعمود في جزين

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LBCI News Lebanon

اصطدمت حافلة للجيش اللبناني بعمود على طريق عام أنان - جزين، مما أدى إلى جرح عدد من العسكريين، وقد توزعوا على مستشفيي صيدا وجزين.

وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الوطنية.