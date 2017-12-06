يوهم الناس أنه مرافق أحد الوزراء...وهكذا ألقي القبض عليه

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان أنه "كثرت في الآونة الاخيرة، قيام أحد الاشخاص بعمليات احتيال وسرقة عن طريق ايهام المواطنين تارة أنه موظف في شركة كهرباء لبنان أو في وزارة الطاقة وطورا أنه مرافق لأحد الوزراء، بغية قبض مبالغ مالية منهم مدعيا تركيب عدادات كهربائية لهم في منازلهم.وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مدينة النبطية المشتبه به على متن سيارة نيسان نوع "بلوبيرد" لون فضي، ويدعى ع. ح. (مواليد عام 1977، لبناني). وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على العديد من هذه العمليات في عدة مناطق لبنانية، كما تبين انه مطلوب للقضاء بجرم سرقة، وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال.وسلم الموقوف الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لإشارة القضاء المختص".