بالصورة - ضبط هواتف خلوية مهربة في المطار

06 كانون الأول 2017 - 14:52 06/12/2017 14:52:29

أجهزة خلوية ماركة سامسونغ مهربة...

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LBCI News Lebanon

ضبطت جمارك مطار رفيق الحريري عند قاعة الوصول حقيبة تحوى مئة وتسعة وستين جهاز خلوي ماركة سامسونغ مهربة من قبل قادم يحمل الجنسية التركية فاوقف المهرب وضبطت الهواتف المهربة وفقا للقانون.