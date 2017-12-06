أمن وقضاء
06 كانون الأول 2017 - 14:52
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بالصورة - ضبط هواتف خلوية مهربة في المطار

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بالصورة - ضبط هواتف خلوية مهربة في المطار
ضبطت جمارك مطار رفيق الحريري عند قاعة الوصول حقيبة تحوى مئة وتسعة وستين جهاز خلوي ماركة سامسونغ مهربة من قبل قادم يحمل الجنسية التركية فاوقف المهرب وضبطت الهواتف المهربة وفقا للقانون. 
 
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