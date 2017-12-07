الحاج حسن أقفل 23 مصنعاً على مجرى نهري الغدير والليطاني

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أصدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن خمسة قرارات اقفال موقتة لمصانع محاذية لنهر الغدير، وثمانية عشرة قرار اقفال لمصانع على مجرى نهر الليطاني حتى يعمل أصحاب المصانع الموقوفة عن العمل على تصحيح أوضاعها.ودعا الوزير الحاج حسن أصحاب هذه المصانع إلى اجتماع في الوزارة الساعة العاشرة قبل ظهر الأربعاء 20/10/2017، وذلك لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم، ووضع امكانات المهندسين والفنيين والاداريين في الوزارة لمساعدتهم على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى تمهيداً لاعادة فتح هذه المصانع، وربطها بسوق الانتاج مجدّداً، والعمل فيها وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانوناً.