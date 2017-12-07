جندي لبناني منشق وسوري متهمان بالإنتماء الى تنظيم ارهابي

أحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة

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LBCI News Lebanon

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اليوم، قرارين اتهاميين في جرم الارهاب.

اتهم في القرار الاول اللبناني الموقوف محمد محمود عنتر، من مجموعة اسامة منصور، في جرم الانتماء الى جبهة النصرة والانشقاق عن الجيش اللبناني والاحتفاظ بما سلم اليه من أعتدة وأغراض عسكرية والمشاركة في القتال ضد الجيش في معركة طرابلس الاخيرة، سندا الى المواد 335 و 549 و549/201 عقوبات و110 و135 و141 قضاء عسكري و7 و76 سلاحا والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

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واتهم صوان في القرار الثاني السوري الموقوف خالد شيخ رشق في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والمشاركة في القتال في معركة عرسال 2017، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 سلاحا.

وأحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، بسحب الوكالة الوطنية.