أمن وقضاء
07 كانون الأول 2017 - 07:38
07/12/2017 07:38:52
بالصور - تظاهرة في صيدا واحراق اطارات بعين الحلوة احتجاجا على قرار ترامب
أحرق محتجون اطارات في مخيم عين الحلوة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيدا,عين الحلوة, أحرق محتجون اطارات في مخيم عين الحلوة
LBCI News Lebanon
نُظمت تظاهرة في صيدا اليوم احتجاجا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وفي سياق متصل أحرق محتجون اطارات في مخيم عين الحلوة احتجاجا على القرار.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عين الحلوة
صيدا
إقرأ أيضاً