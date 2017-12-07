بالصور - تظاهرة في صيدا واحراق اطارات بعين الحلوة احتجاجا على قرار ترامب

07 كانون الأول 2017 - 07:38 07/12/2017 07:38:52

أحرق محتجون اطارات في مخيم عين الحلوة

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LBCI News Lebanon

نُظمت تظاهرة في صيدا اليوم احتجاجا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.



وفي سياق متصل أحرق محتجون اطارات في مخيم عين الحلوة احتجاجا على القرار.