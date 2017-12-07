أمن وقضاء
07 كانون الأول 2017 - 07:38
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بالصور - تظاهرة في صيدا واحراق اطارات بعين الحلوة احتجاجا على قرار ترامب

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بالصور - تظاهرة في صيدا واحراق اطارات بعين الحلوة احتجاجا على قرار ترامب
نُظمت تظاهرة في صيدا اليوم احتجاجا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وفي سياق متصل أحرق محتجون اطارات في مخيم عين الحلوة احتجاجا على القرار.
 
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