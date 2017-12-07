أمن وقضاء
07 كانون الأول 2017 - 08:50
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استجواب المتهمين بقتل مارسيلينو زاماطا

القاضي ارجأ الجلسة الى 7 شباط 2018 Lebanon, news ,lbci ,أخبار جريمة,مارسيلينو زاماطا,القاضي ارجأ الجلسة الى 7 شباط 2018
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استجواب المتهمين بقتل مارسيلينو زاماطا
تابع رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي، اليوم محاكمة المتهمين أحمد منير سعد وحسن ابراهيم فقيه في قضية قتل الشاب مارسيلينو زاماطا، فاستجوبهما وارجأ الجلسة الى 7 شباط 2018 للاستماع الى إفادات ثلاثة شهود. 
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