أمن وقضاء
07 كانون الأول 2017 - 08:50
07/12/2017 08:50:29
استجواب المتهمين بقتل مارسيلينو زاماطا
القاضي ارجأ الجلسة الى 7 شباط 2018
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LBCI News Lebanon
تابع رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي، اليوم محاكمة المتهمين أحمد منير سعد وحسن ابراهيم فقيه في قضية قتل الشاب مارسيلينو زاماطا، فاستجوبهما وارجأ الجلسة الى 7 شباط 2018 للاستماع الى إفادات ثلاثة شهود.
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